Gianni Morandi al Salto2024 ricorda Marcello Marchesi e in sala canta: “Che me ne faccio del latino”

È un ricordo leggero, ma non emozionante, quello per Marcello Marchesi, organizzato da Luciana Littizzetto insieme a Gianni Morandi al Salone del Libro 2024.

“Cosa me ne faccio del latino”

Giornalista e autore di programmi e caroselli televisivi, ma anche per il cinema ha tra gli altri lanciato anche il cantante nel programma Un signore di mezza età. Con Marchesi, Morandi ha scritto anche due testi di canzoni tra cui “Cosa me ne faccio del latino”.

Il commosso ricordo di Morandi

Canzone che il cantante, chitarra in mano, ha di nuovo improvvisato per il pubblico dell’Auditorium del Centro Congressi. Mancato nel 1978, è ricordato come un uomo “burbero però buono” da Gianni Morandi e come “un artigiano della parola” da Littizzetto.

Insieme a loro, sul palco, anche Luca Bianchini, Massimo Marchesi e Giacomo Papi.