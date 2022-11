Bilancio, approvate la sesta variazione e l’estinzione di sei contratti di derivati

In particolare, con il provvedimento viene iscritto a bilancio l’avanzo di amministrazione accantonato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) per 14 milioni 800 mila euro e si tiene conto di nuove entrate derivanti da contributi della Regione Piemonte – tra cui quelli per il Fondo sostegno alla locazione, il Fondo Nazionale per le non autosufficienze e i lavori di bonifica “Altopiano Deltasider” e dell’area “Ex Cimi Montubi” – e della modifica dei cronoprogrammi di alcuni progetti europei e del Pnrr, tra cui i progetti relativi a restauro e adeguamento normativo delle scuole Boncompagni e Pestalozzi.