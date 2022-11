Gavazza (Lega Salvini): "La sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne alla base della prevenzione” 

In occasione del 25 novembre , Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di sensibilizzazione articolata su tante iniziative diverse, che hanno tutte un solo filo conduttore: dire “No!” e “Mettere un punto” a qualsiasi forma di comportamento violento - sia fisico che psicologico - contro le donne.

" È necessario far riflettere sulle troppe e continue vittime di femminicidio e di abusi sessuali, fisici e psicologici, ma anche su quelle che sono le molteplici forme che tale violenza può assumere - spiega il consigliere regionale Gianluca Gavazza - La campagna di sensibilizzazione attivata dall’Arma dei Carabinieri sul nostro territorio è un’iniziativa lodevole e di grande impatto. Vi è stata una presenza forte e chiara dell’Arma nella galleria del Centro Commerciale Chivasso di via Caluso, nelle giornate di venerdì 25 novembre, sabato 26 e domenica 27" .

"Non è giusto subire violenze o privazioni della propria dignità neanche all’interno delle mura domestiche - conclude Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte - È per questo che l’Arma punta a far diminuire il numero dei cosiddetti “reati sommersi”, spronando le vittime a muovere il primo passo verso la libertà: sporgere denuncia".