Al via la riqualificazione di Borgo San Secondo, Lega all'attacco: "Mancano gli scivoli per disabili agli incroci"

Riqualificazione di una parte della ciclabile di via Sacchi, nuovi spazi verdi e pedonali e interventi per moderare il traffico: sono questi gli assi principali della riconversione di Borgo San Secondo . I lavori sono iniziati negli scorsi giorni, ma sembrano già esserci dei problemi. A sollevare il caso il consigliere della Lega in Circoscrizione 1 Tony Di Nardo , che ieri insieme al capogruppo Federico Rolando ha effettuato un sopralluogo nel quartiere accanto a Porta Nuova.

Assenti gli scivoli per disabili

In via San Secondo all'angolo con via Governolo, dove è stato aperto un cantiere con gli operai, sono "assenti i 'nasi' degli scivoli per disabili, che erano previsti da progetto". "Devo purtroppo dire - rincara Di Nardo - che abbiamo iniziato col piede sbagliato. Già la via diventerà una camera a gas: si può poi intuire la difficoltà che avranno i mezzi di soccorso nell'intervenire, visto l'esiguo spazio che rimarrà per il traffico".