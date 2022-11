Tra passato e futuro, il Politecnico "guida" ancora il mondo dell'auto torinese: a bordo anche Range Rover e Italdesign

Non solo Fiat, non solo Stellantis. Il mondo dell'auto continua a tenere le sue radici a Torino e trova nel Politecnico un "conduttore" (inteso in senso scientifico e non televisivo) pronto a tenere unite tutte le diverse anime del settore, tra passato e futuro.

Un'accademia per il talento

Un esempio e la nascita della Range Rover Academy, in accordo con lo storico marchio automobilistico che ha deciso di dare il proprio contributo al progetto ribattezzato "leader by example". Ovvero la dinamica per cui gli esperti di settore trasferiscono conoscenze e ispirazione condividendo le loro esperienze professionali fuori dai soliti canoni didattici.