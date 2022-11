TFF, Malcolm McDowell riceve la Stella della Mole: "Il Museo del Cinema più bello che abbia mai visto, andatane fieri"

Da quando è arrivato in città Malcolm McDowell si è davvero dato al suo pubblico, non si è tirato indietro dai selfie e dalle domande di tanti ammiratori e fans, alcuni davvero giovanissimi.

Oggi ha ricevuto il premio Stella della Mole, che per primo fu consegnato a Isabella Rossellini e che l’anno scorso in occasione del Torino Film Festival è stato dato a Monica Bellucci.

L’attore, diventato noto al pubblico con Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, nel corso della sua carriera ha lavorato a ben 270 film. Per il suo grande impegno nel mondo del cinema e la sua professionalità è stato insignito del premio del Museo del Cinema che ha potuto visitare nel corso della sua permanenza torinese.

"E’ stato davvero un grande piacere essere vostro ospite - ha commentato l’attore -. Ho potuto visitare il Museo, ne ho visti tanti ma mai nessuno come questo, è davvero il più bello che io abbia visto, i torinesi dovrebbero esserne molto fieri".

McDowell non ha risparmiato elogi per Torino: "E’ davvero meravigliosa, pensavo si fabbricassero le auto, invece ho scoperto la sua eleganza e la sua bellezza, per me la più bella città d’Italia".