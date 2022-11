Guida autonoma e non solo, a Torino c'è un'azienda che va a caccia di talenti: Teoresi assume 250 persone

Le figure richieste sono legate al mondo stem, ma guardano a 360 gradi: ingegneri informatici, meccanici, meccatronici, elettronici, aerospaziali e biomedicali, oltre a laureati in matematica, fisica, informatica. I temi su cui saranno impegnati spaziano dalla mobilità intelligente (guida autonoma e assistita) ai trasporti ferroviari, quindi l'aerospazio.



La strategia di assunzioni si inserisce in un percorso di espansione che, negli ultimi cinque anni, ha portato l’azienda a una forte crescita del volume dei ricavi (+118%), del numero dei dipendenti (+86%) e delle sedi aperte a livello internazionale (+78%). Oggi Teoresi conta 850 dipendenti ed è presente in 4 nazioni, con un totale di 18 sedi operative: 9 in Italia, 5 negli Stati Uniti, 3 in Germania e 1 in Svizzera. I territori italiani in cui la crescita è più evidente sono Torino, luogo natale dell'azienda, Modena e Napoli.