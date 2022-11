Un Digital touch Point all'aeroporto di Caselle per promuovere Torino come destinazione turistica

I viaggiatori che transiteranno dagli aeroporti di Torino Caselle e di Bergamo Orio al Serio e accederanno alle postazioni di promozione del territorio allestite presso i punti informativi gestiti da Turismo AlpMed potranno registrarsi gratuitamente a una rete Wifi, fornire i propri dati e ricevere, sia in tempo reale sia in momenti successivi, informazioni, sconti e premialità mirate per promuovere Torino e la provincia come destinazioni turistiche.

Il progetto sperimentale, messo a punto da Federalberghi Torino con il supporto tecnologico di WefourGuest, grazie al contributo della Camera di commercio di Torino ed in collaborazione con Turismo AlpMed è finalizzato a promuovere il territorio attraverso comunicazioni mirate, basate sulla profilazione dei diversi target di turisti cui verranno riconosciute premialità.

I passeggeri che visiteranno le postazioni Turismo AlpMed troveranno infatti all’interno dei Digital Touch Point presso i quali potranno registrarsi rapidamente per beneficiare di un collegamento Wifi completamente gratuito. La registrazione darà diritto a premialità e agevolazioni che potranno essere utilizzate sia presso la postazione - degustazioni di prodotti tipici e shopping - ma anche con altre iniziative - sim virtuale - e per il soggiorno a Torino e provincia ottenendo un free upgrade e/o un late check-out sulla prenotazione di una sistemazione alberghiera da effettuarsi sul portale Booking Piemonte.

I dati, forniti dagli utenti durante la registrazione e trattati secondo le vigenti normative sulla privacy, confluiranno in un CRM che consentirà una profilazione delle diverse tipologie di turista sulla base di informazioni fornite. Attraverso la profilazione, i partner del progetto potranno veicolare all’indirizzo dei singoli newsletter, offerte, contenuti e proposte promozionali mirate sulla base degli interessi personali.

Il progetto potrà, in futuro, essere esteso a ulteriori postazioni ed essere integrato con nuovi contenuti di marketing territoriale per incentivare le persone a scegliere Torino e la sua provincia e promuoverne l’immagine, con ricadute positive sul lungo periodo.

"È un progetto importante per la promozione della nostra destinazione perché consente ai turisti di conoscere meglio le proposte turistiche del territorio, di restare in contatto con gli operatori del settore creando anche un rapporto fiduciario e di usufruire delle proposte mirate ed elaborate sulla base dei reali interessi del cliente-turista – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – attraverso questa esperienza vogliamo ribadire e rilanciare la necessità di una sempre più stretta sinergia tra i diversi soggetti e attori che operano nel settore e che, a vario titolo, cooperano per incentivare le persone a visitare Torino".

“Proseguiamo la nostra presenza a Caselle e Orio al Serio con questo progetto che si affianca alle degustazioni proposte dai Maestri del Gusto per i passeggeri in transito in questi aeroporti – dichiara Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino. – Insieme a Federalberghi realizziamo nuovamente un’azione di promozione turistica in digitale, come già abitualmente facciamo con i nostri progetti Visit Torino, Visit Valsusa e Visit Canavese e valli di Lanzo, realizzati in collaborazione con le associazioni di categoria, per raggiungere i potenziali turisti con offerte personalizzate e a portata di click”.

"Gli spazi che Booking Piemonte ha in gestione negli aeroporti di Torino Caselle e Bergamo Orio al Serio - commenta il Presidente Booking Piemonte Luigi Barbero - sono un'importante occasione di promozione del turismo, della cultura, dello sport, delle eccellenze gastronomiche e degli eventi per la città di Torino. In questa prima fase di avvio del progetto, abbiamo ottenuto un positivo riscontro e interesse da parte dei numerosi turisti in transito, grazie anche alla collaborazione con la Camera di Commercio, che lo ha sostenuto, comprendendone le potenzialità. Siamo certi che ci saranno sviluppi e una prosecuzione di progettualità".