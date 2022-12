Bagnaia, Ganna e Miressi tra gli sportivi piemontesi premiati dall'Ussi

Tre gli atleti dell'anno che hanno ricevuto il Premio Ussi, l'appuntamento annuale per premiare le eccellenze del Piemonte, che si sono distinte nel mondo dello sport durante il 2022: si tratta del pilota Francesco Bagnaia, del ciclista Filippo Ganna e del nuotatore Alessandro Miressi.

Come allenatore dell'anno è stato eletto Dario Chiadò, ct della spada azzurra, mentre all'ex difensore della Juve Giorgio Chiellini è andato il premio alla carriera. La cerimonia si è tenuta a Palazzo Ceriana Mayneri, in corso Stati Uniti, dove sono stati due i dirigenti dell'anno premiati: Ferencz Bartocci e Paolo Ciabatti, e una rivelazione, il giovane calciatore azzurro Willy Gnonto.

Il premio di squadra va al Wash4Green Union Volley Pinerolo, come società è stata nominata il Cus Torino Rugby. I premi speciali sono andati a Luca Pairetto, Federica Isola e Simone Avondetto, oltre ai riconoscimenti per Silvia Crosio, Eduard Timbretti Gugiu, Gabriele Araudo, Elia Mattio e per il tiro a segno sezione di Novi Ligure.