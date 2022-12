Madonna di Campagna, tenta un furto su un auto con un complice minorenne: un residente lo fa arrestare

Grazie alla collaborazione con la cittadinanza, le forze di polizia del commissariato di Madonna di Campagna venerdì scorso hanno potuto sventare un furto appena avvenuto e di arrestare un cittadino italiano di 42 anni.

Un residente della zona, in costante contatto con la centrale operativa, ha segnalato dei movimenti sospetti di un uomo e di un ragazzo attorno ad una vettura. Un'azione che ha portato al tempestivo intervento sul luogo dei poliziotti.

Gli operatori, dopo aver chiuso l’unica via di fuga ai presunti autori del furto utilizzando la volante, sono riusciti a bloccare un cittadino italiano che stazionava, in piedi, nei pressi dell’auto, notando al tempo stesso la presenza di un giovane ragazzo sdraiato per terra, il quale alla vista dei poliziotti ha cercato di disfarsi di un catalizzatore appena troncato dal tubo di scarico della stessa auto.

Gli agenti hanno rinvenuto sul posto, a pochi centimetri di distanza, una lama seghettata e un cric, verosimilmente utilizzato per sollevare l’autovettura.

Inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati altri due seghetti e tre cric del 42enne, nascosti all’interno della macchina, risultata poi essere il frutto di un altro furto, con la quale l’uomo era giunto sul posto.

Il 42enne è stato tratto in arresto.