A Pozzo Strada si scrive la storia: ecco il primo condominio (nuovo) che consuma l'energia che produce col fotovoltaico

In via Bardonecchia 145, a Torino, si scrive un pezzo di storia. In piena zona Pozzo Strada, infatti, nasce il primo gruppo collettivo di "autoconsumo" su una nuova costruzione. Si tratta cioè di un edificio all'interno del quale i condomini condividono l’energia rinnovabile prodotta dai pannelli fotovoltaici installati all’interno dello stesso edificio condominiale.

Una "squadra" di 21 alloggi, pronti a diventare 85

Il condominio di via Bardonecchia è formato da 21 alloggi, già abitati da altrettante famiglie che compongono una vera e propria comunità che produce e condivide energia. Presto l'opportunità si allargherà fino a 85 alloggi e oltre 100 box in ognuno dei quali sarà possibile ricaricare le auto elettriche.

In Italia, complessivamente, sono 40 le Comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo collettivo autorizzati da GSE, il Gestore Servizi energetici.



Alla "regia" di questa operazione è LL Italia, società con sede a Torino, che opera nel settore edilizio da oltre 20 anni e che da tempo si occupa di costruzioni sostenibili e a consumi zero. Ma mai come in questo periodo di bollette extralarge e costi in salita uno scenario come quello che si apre in via Bardonecchia potrebbe risultare di grande attualità.

"In azione oltre 700 pannelli fotovoltaici"