Perché sempre più italiani curano i denti in Croazia? Per il risparmio e i vantaggi turistici.

La Croazia, paese ricco di spiaggie bellissime e di imponenti edifici austroungarici e romani, da sempre punto di incontro fra diverse culture, da molti anni è anche la destinazione prediletta per tutti coloro i quali devono affrontare specifici interventi dentali.

Innanzitutto, la scelta della Croazia come destinazione utile in cui affrontare simili operazioni deriva dalla mescolanza tra professionalità pratica e costi contenuti. Anche per la particolare posizione geografica della Croazia, è ormai diffusa la pratica di recarsi al di là dei confini nazionali con l'intento di cercare di risparmiare sulle cure dentali, godendo della stessa qualità negli interventi e nelle operazioni e sfruttando il viaggio anche per farsi un bel giro turistico.

Ma la domanda lecita è: perchè in Croazia i dentisti costano meno? E come scegliere un dentista in Croazia? Trovi le risposte a queste domande, insieme a tanti altri consigli e informazioni utili, di seguito in questo articolo

Come scegliere i dentisti e le cure dentistiche più convenienti in Croazia?

La salute dentale è estremamente importante, e per questo è necessario effettuare tutte le scelte di cura e prevenzione conformi al massimo di professionalità e competenza. Per garantirsi di scegliere la migliore clinica dentale in Croazia, è necessario raccogliere una serie di informazioni tra cui:

l a storia della clinica : ad esempio, constatare che è attiva da molto tempo può certificare la qualità e l’impegno;

: ad esempio, constatare che è attiva da molto tempo può certificare la qualità e l’impegno; la reputazione : una ricerca online accurata tramite i giusti siti e le recensioni, può testimoniare molto di più rispetto alla pagina internet della clinica;

: una ricerca online accurata tramite i giusti siti e le recensioni, può testimoniare molto di più rispetto alla pagina internet della clinica; le opinioni dei pazienti passati : le parole degli altri pazienti sono sicuramente il metro di giudizio più appropriato. Il consiglio è quello di rivolgersi alla clinica dentistica in cui conoscenti o amici sono già stati, per avere la completa sicurezza del buon lavoro svolto;

: le parole degli altri pazienti sono sicuramente il metro di giudizio più appropriato. Il consiglio è quello di rivolgersi alla clinica dentistica in cui conoscenti o amici sono già stati, per avere la completa sicurezza del buon lavoro svolto; la carriera formativa del personale: soprattutto del medico che in prima persona effettua le operazioni dentali. Avere la certezza del compimento di un buon percorso di studi e di una buona dose di esperienza pregressa, può scansare fastidiosi equivoci.

Perché i dentisti in Croazia costano di meno?

L’altro vantaggio che permette ai prezzi dei dentisti in Croazia di non lievitare, si basa sul sistema fiscale molto favorevole di cui gode la Croazia, che permette di lasciare i prezzi delle cure dentistiche molto bassi. L’ammontare della percentuale delle tasse che un guadagno croato deve subire si aggira attorno al 30%/40% di detrazioni a differenza del quasi 70% di tasse che paga un dentista Italiano.

In ultimo, occorre sottolineare che, data la moltiplicazione recente delle cliniche, si registra un regime concorrenziale favorevole che contribuisce al mantenimento dei prezzi molto convenienti.

Quali sono i principali vantaggi di scegliere un dentista in Croazia

I principali vantaggi di cui si gode scegliendo i servizi di un dentista in Croazia e rivolgendosi ad una buona clinica dentistica straniera sono:

ottima qualità delle cure dentali a prezzi ridotti : con professionisti competenti e preparati . In particolare l’eccellenza medica croata è riscontrabile nelle pratiche dell’ implantologia. Vige comunque il consiglio di recarsi nelle cliniche specializzate, di cui si hanno già testimonianze sicure di professionalità;

: con professionisti e . In particolare l’eccellenza medica croata è riscontrabile nelle pratiche dell’ implantologia. Vige comunque il consiglio di recarsi nelle cliniche specializzate, di cui si hanno già testimonianze sicure di professionalità; tempi di attesa ridotti : potrai ottenere nel giro di una settimana, nel migliore dei casi, le stesse prestazioni che richiedono mesi in Italia;

: potrai ottenere nel giro di una settimana, nel migliore dei casi, le stesse prestazioni che richiedono mesi in Italia; non esistono barriere linguistiche . Infatti, tutti i migliori dentisti in Croazia parlano fluentemente l’italiano;

. Infatti, tutti i migliori dentisti in Croazia parlano fluentemente l’italiano; le cliniche dentali croate sono facilmente raggiungibili. Vale la pena spingersi un po’ più in là rispetto alla nostra Penisola per il risparmio consistente e significativo che i dentisti croati riservano per i loro pazienti. Inoltre, perchè non sfruttare l’opportunità di visitare posti nuovi e scoprire meraviglie storiche e culturali a due passi da casa;

Una clinica dentale croata di fiducia è certamente la Croazia Dentista - Unlimited Smile che è situata a Fiume, città vicina e ben collegata a Trieste ma anche al nord d'Italia, perciò ti consigliamo decisamente di contattare la clinica per fissare una prima visita gratuita e non perdere l'occasione per visitare la storica città posta sul Golfo del Quarnaro e le altre città turistiche vicine. Secondo la guida sul turismo dentale in Croazia, questi sono i luoghi che dovreste visitare se decidete di andare in Croazia:

Fiume (Fiume) - città cosmopolita particolare che salda la penisola istriana alla costa croata si differisce per una storia ricca e turbolenta. Infatti, Fiume, per grandezza al terzo posto tra le città Croate, si distingue per il fatto di essere stata governata da ben otto paesi diversi nel periodo dal 1918 al 1991. In teoria, un cittadino di Fiume nato nel 1917 avrebbe potuto avere otto passaporti diversi senza mai oltrepassare i confini della città.

Cosi repentini cambiamenti del governo hanno portato allo sviluppo di una forte identità locale, ma hanno anche provocato una flessibilità nell’architettura e nella cultura che oggi è ancora palpabile nei molti edifici sparsi per la città, nel Museo storico e marittimo del litorale croato e nel Museo di arte moderna e contemporanea. Altri posti fantastici che vale la pena visitare sono Tersatto, quartiere fiumano dove sono concentrate molte delle principali attrazioni storiche, il Teatro nazionale croato fondato nel 1756 e oggi sede del Dramma italiano di Fiume, il museo Peek & Poke e ovviamente i molteplici ristoranti, taverne e bar di zona.

Abbazia (Opatija) - Considerata una delle più antiche destinazioni turistiche croate, affonda le sue radici nel XIX secolo, quando Abbazia era un luogo popolare per il re austro-ungarico e altri nobili. La maggior parte dei notevoli hotel e ville sono stati costruiti durante il periodo di espansione del turismo austro-ungarico, dalla metà del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale. Ancora oggi Abbazia ha mantenuto il suo alto profilo, venendo spesso definita la "Cannes croata".

Il Monte Učka è il luogo ideale per le attività ricreative come l'escursionismo e per il relax tanto desiderato e neccessario. Il Monte Učka sorge lungo la costa dell'Adriatico settentrionale. La vicinanza del mare ha determinato un clima specifico e una rigogliosa vegetazione forestale, con molte specie animali e vegetali rare e protette. La cima del Vojak è caratterizzata da una torre di pietra, che è diventata un punto di riferimento riconoscibile. Dalla cima della torre si può ammirare una magnifica vista su Fiume, sulle isole del Quarnero, l'Istria, Platak e altri luoghi meravigliosi. Insomma, un panorama a 360° che vi farà impazzire.



Veglia (Krk) - L'"isola d'oro", come viene chiamata l'isola di Krk fin dai tempi antichi, è l'isola più vicina all'Europa occidentale ed anche l’isola più grande del mare Adriatico. Questa isola molto popolata durante le vacanze estive, è fantastica anche in primavera e autunno dato che oltre al nuoto in un mare limpido offre anche bellissimi sentieri per il trekking e il ciclismo in tutta l'isola, con viste mozzafiato sulle isole e le montagne circostanti.



Cirquenizza - Crikvenica, a soli 34 km da Fiume, è una famosa località di villeggiatura posta al nord della pittoresca costa croata. Questo paradiso delle vacanze è sicuramente una delle attrazioni assolute della regione. Davvero uniche sono le numerose spiagge mozzafiato e le splendide baie lungo la costa, ideali per trascorrere indimenticabili giornate estive al mare. Ma è pittoresco anche il romantico porto con la città vecchia, dove le case colorate della città insieme al mare turchese evocano uno scenario da favola.

