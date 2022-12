Vivi il Natale di Autoingros tra la Festa dell’Usato e i Test Drive di Alfa Romeo Tonale in compagnia di Babbo Natale

Manca meno di un mese a Natale, un Natale che si preannuncia caratterizzato dalla gioia di riscoprire le Emozioni autentiche, la Bellezza dello stare insieme e di tornare a scegliere i regali per i propri cari…ed è con questo spirito che Autoingros ha pensato questo weekend di creare una Grande Festa dell’Usato che vedrà un brindisi, pandoro e panettone per tutti e la possibilità anche di effettuare un test drive della macchina che ha generato maggior interesse in questo 2022 Alfa Romeo Tonale …test drive che potrà essere effettuato con un ospite d’eccezione a bordo Babbo Natale…





Il weekend di offerte, che genereranno un vantaggio commerciale di 3000 euro per coloro che ne approfitteranno per cambiare auto, sarà una festa per la famiglia in cui siete tutti invitati: per agevolare il passaggio ad un’auto più ecologica e rispettosa dell’ambiente Autoingros farà una supervalutazione dell’usato e un extra sconto.





Su una selezione di auto come Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Jeep Renegade e Cupra Formentor Autoingros garantisce la consegna prima di Natale… da Autoingros potrete trovare più di 800 auto disponibili e la gamma di veicoli commerciali.





In esclusiva per questo weekend presso la sede dello Showroom Autoingros dedicato alle auto nuove e Km zero di Corso Rosselli 181 verrà offerta un’esperienza unica… il test drive dell’auto che apre la nuova era dell’elettrificazione per Alfa Romeo … il Tonale , auto che potrebbe toccare per fine anno i 35000 ordini, con la presenza di Babbo Natale.





Alfa Romeo è Emozione e noi vogliamo farvi emozionare a bordo di Tonale non solo grazie alle prestazioni della macchina ma anche con la bellezza di tornare bambini, di poter credere ai sogni …che per gli adulti che vorranno Tonale sono realizzabili visto che può essere acquistata con rate da 329 euro al mese per la versione 130 CV mentre per la versione veloce da 160 CV la rata è di 399€ al mese.





Autoingros è Concessionaria Ufficiale Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat Professional, Hyundai, Honda, Seat, Cupra, Land Rover, Jaguar, Dodge e Ram, ed il parco di auto usate e km zero è multimarca, quindi è possibile trovare l’auto per tutte le esigenze con formule di acquisto personalizzate; i nostri consulenti saranno a vostra disposizione sabato e domenica per consigliarvi sulla scelta più adatta per voi con una convenienza di fine anno irripetibile.





Babbo Natale e i consulenti di Autoingros vi attendono sabato 3 e domenica 4 dicembre nello showroom di Corso Rosselli 181 e 179 a Torino, venite ad emozionarvi e a brindare al Natale con Noi