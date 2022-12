Ferrante Aporti, un mese dopo la rivolta: "Situazione tornata sotto controllo, ma manca personale e un progetto a fine pena"

"Dopo il sopralluogo alle Vallette della scorsa settimana, qui troviamo una situazione diversa e migliore sotto certi aspetti, sia di manutenzione, sia numerici che di presenze di addetti ed educatori - dice Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e Consigliere regionale del PD -. Ma restano criticità che chiamano in causa il governo: il personale è decisamente sotto organico. Senza dimenticare che le comunità per il percorso post carcere non hanno più posti, in tutto il Piemonte e soprattutto in quelle terapeutiche".

Ecco dunque che, su indicazione del giudice, le comunità libere si trovano magari molto lontano, in Basilicata o Sicilia, con impatto sui tempi e sul personale. E costi enormi sul settore pubblico in caso di udienze o necessità.

"La Direttrice poi è in comune con Bari e quindi la presenza è una volta al mese. È in atto però il procedimento per portare qui un nuovo direttore entro fine anno", dice ancora Valle.