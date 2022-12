Busta sospetta a una concessionaria Tesla: scatta l'allarme, ma dentro ci sono interiora di pesce

Allarme per una busta sospetta in una concessionaria della Tesla

Sono arrivati sia i vigili del fuoco che la polizia, ma alla fine - all'interno di quel plico - c'erano soltanto quelle che sembrano essere interiora di pesce. Uno spavento per quello che potrebbe essere archiviato come uno scherzo di cattivo gusto o un gesto per manifestare antipatia e scontento.



La busta è stata consegnata nelle scorse ore presso un concessionario del marchio Tesla in strada Settimo. Il destinatario era un dirigente. Ma sono bastate alcune verifiche per smorzare la tensione e le preoccupazioni.