Tre serate all'insegna della grande musica italiana al Teatro Colosseo: Marco Masini, Alex Britti, Umberto Tozzi

Quattro grandi serate al Teatro Colosseo. Ecco il programma: SOWETO GOSPEL CHOIR

"Freedom" - Venerdì 2 dicembre ore 21

Vincitori del Grammy Award 2019 per il miglior album di world music i Soweto Gospel Choir arrivano al Teatro Colosseo con un concerto dedicato al padre del Sudafrica, Nelson Mandela. Composto dai migliori artisti del Sud Africa, il coro è un invito a godere del ​​potere incomparabile e ispiratore della musica gospel africana e per questoi hanno condiviso il palco con alcuni dei più grandi nomi della musica, tra cui U2, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Robert Plant, Celine Dion, Red Hot Chili Peppers e Josh Groban. Nella prima metà dello show, il coro eseguirà “Songs of the Free”, mentre nella seconda parte gli artisti condividono con il pubblico grandi classici gospel internazionali, inclusa la loro interpretazione da far rizzare i capelli a "Hallelujah" di Leonard Cohen. MARCO MASINI

T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme – Sabato 3 dicembre ore 21



Il nuovo tour di Marco Masini per festeggiare insieme al pubblico che lo ama, 30 straordinari anni di carriera. Insieme a lui sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

ALEX BRITTI

Tour sul divano – Domenica 4 dicembre ore 21



Dopo la pubblicazione dello scorso anno della sua prima autobiografia intitolata “Una vita con la chitarra in spalla” e di un album interamente strumentale, Britti sarà in scena da solo, comodamente seduto su un divano come a casa, accompagnato da alcune delle sue preziose e fedeli chitarre. Si racconterà in un clima confidenziale partendo “da quando tutto è iniziato ad oggi o se preferite da oggi a quando tutto è iniziato” per godere di un concerto in cui le doti funamboliche di chitarrista si fondono perfettamente con la profondità e l’intensità dei brani che lo hanno reso famoso. Senza filtro, senza elementi di distrazione, senza scenografie sgargianti, senza effetti luci ma un solo focus: lui e il suo mondo.