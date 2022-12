Aperta la stagione della vendita del Real Cappone di Racconigi

Grande entusiasmo e nutrita presenza all’apertura della stagione del Real Cappone, svoltasi a Racconigi lunedì 28 novembre, con una serata di presentazione di questa eccellenza cuneese presso il Ristorante “L’Arancera” alla presenza delle autorità, dei produttori del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Real Cappone di Racconigi, degli chef che hanno realizzato diverse portate a base di carne di questa carne squisita e di Enti e Associazioni del territorio che hanno lavorato attivamente in questi anni per garantire una filiera di produzione collegata ad un “sistema” efficace a tutela e promozione del territorio.