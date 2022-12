La Croce Rossa Italiana conferisce la medaglia d'oro alla Fondazione CRT

La Fondazione CRT, infatti, ha assegnato complessivamente alla Croce Rossa Italiana circa 16 milioni di euro per l’acquisto di 323 ambulanze negli ultimi vent’anni, in aggiunta al sostegno per il rinnovo delle sedi della CRI sul territorio, l’acquisto di mezzi diversi e la realizzazione di progettualità specifiche nell’ambito del primo soccorso sanitario.