I lupi tornano a Torino: i Subwoolfer protagonisti della nuova edizione di Xmas Comics&Game

Divertimento, attività, giochi e animazione per tutta la giornata nelle varie aree tematiche, come la nuovissima Area rock con la battle of the bands: una postazione del gioco Guitar hero con batteria, chitarra, basso e voce dove i visitatori, in singolo o in gruppo, possono cimentarsi nella battaglia musicale sotto la guida dello staff di Xmas Comics. Un tabellone tiene il conto dei punteggi totalizzati da ciascun partecipante; a fine giornata viene stilata la classifica finale e vengono decretati i vincitori. Nell’Area rock sono inoltre in programma esibizioni live in acustico di artisti torinesi, tra cui i Dionisyan, vincitori della 35° edizione di Sanremo Rock nel 2022; Davide Albano, cantautore e non solo (è la voce di Theon Greyjoy del Trono di spade) con il suo progetto Black and Blue Radio; Citofonare Vallarello, band in bilico tra blues, funky e pop mescolati con una sottile vena demenziale.