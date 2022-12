Boom di influenza, a Torino la guardia medica richiama i pazienti di notte e dopo 7 ore d’attesa

Un picco improvviso, che ha sovraccaricato nel fine settimana il servizio di continuità assistenziale (l’ex guardia medica) erogato dall’Asl. I malati, nella giornata di ieri, hanno dovuto attendere fino a 7 ore per essere chiamati. E non solo: alcuni sono stati contattati nel cuore della notte. E’ il caso di una donna di 32 anni che, con la febbre a 39 e forti sintomi influenzali, ha chiamato l’ex guardia medica per ricevere assistenza e mettersi in mutua.