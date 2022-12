A Collegno, tutto pronto per la 19esima edizione di "N@tale che sia tale"

Anche quest’anno, dall'8 all’11 dicembre, torna "N@atale che sia tale", l'evento organizzato dall'Associazione Movimento Rangers e Millemani Insieme X Con, giunto alla sua 19esima edizione.



Nei saloni della Parrocchia Madonna dei Poveri in via Amerigo Vespucci 17 a Collegno saranno allestiti stand e un punto ristoro e lì sarà possibile partecipare al Mercatino della Solidarietà, a laboratori per bambini, ai concerti, spettacoli di magia e a diversi convegni. Il motto di quest’anno sarà "Vivere il Natale nella sua semplicità ed essenzialità". Le associazioni presenti: Antescena, Insieme per vincere amici di Cinzia - Onlus Telethon, GeniAut, Ass.ne del Piemonte Sindrome x fragile Nonno Luciano, Nadiya, Special Olympics Italia.

Il ricavato della festa sarà devoluto al Centro Regionale Esperto per la Sclerosi Laterale Amiotrofica (C.R.E.S.L.A.) dell'ospedale Molinette di Torino.