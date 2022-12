Corse saltate e bus in avaria sulle strade collinari torinesi: da aprile in servizio 14 nuovi mezzi elettrici

Sulle strade delle colline torinesi arrivano 14 nuovi autobus elettrici. I nuovi mezzi green saranno in servizio da aprile 2023 ed il servizio sarà gestito da Autoguidovie, del gruppo Cavourese, che si è aggiudicata il lotto 2 messo a gara da Gtt. Ad annunciarlo l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo a due interpellanze presentate dal capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò e dal consigliere di Fratelli d’Italia Enzo Liardo.

Cancellazioni e mezzi in avaria

Entrambi hanno raccolto le segnalazioni di passeggeri circa "corse saltate e mezzi in avaria". Nello specifico, come denuncia Iannò, per la linea 54 i residenti di via Lavazza, strada del Mainero e vie limitrofe parlano di "orari non in linea con numerose persone che si recano a lavorare". Sulla 78 Sassi-Mongreno, come spiegato da Liardo, si è registrata la "cancellazione del servizio durante la giornata con segnalazione ritardata di alcune ore e non ripristino delle corse fino al giorno successivo".