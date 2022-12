Alpignano, 3500 bottiglie per realizzare un albero di Natale sostenibile alto 4 metri

La Pro Loco di Alpignano vince la sfida e con l’aiuto dei concittadini raccoglie 3500 bottiglie di plastica con cui realizza un albero di Natale alto 4 metri. L’albero è ora pronto in piazza Caduti per la libertà e sarà acceso l’8 dicembre alle 17 alla presenza del sindaco Steven Palmieri e dell’amministratore delegato del Cidiu Giovanni Pesce .

Proprio il Cidiu ha sponsorizzato e sostenuto il progetto riconoscendone la valenza educativa per una cultura del riciclo della plastica che è uno dei materiali inquinanti di più comune uso domestico.

Attorno all’albero ci saranno giovedì 8 dicembre più di 60 hobbisti, 26 associazioni di volontariato, commercianti di alpignano e tanti momenti di spettacolo, musica e gioco per creare un’atmosfera natalizia che scalderà i cuori di adulti e bambini.

Gli zampognari della compagnia del Coniglio e i clown di Clownterapia Vip di Torino, i balli country e le danze, i PonyRenna dell’associazione La Caramella completeranno un quadro che sarà una potente calamita non solo per molti alpignanesi ma anche per gli abitanti della Zona Ovest di Torino.