Da Grugliasco alla Camera dei Deputati: dopo Roma, Carlo Mischiatti prepara i Giochi Mondiali Estivi Special Olimpics di Berlino

Carlo Mischiatti, insieme agli altri ragazzi di Special Olympics Italia, è stato ricevuto alla Camera dei Deputati lo scorso 2 dicembre. Carlo, 19 anni, grugliaschese, appartenente al Team Pandha Torino, parteciperà ai prossimi giochi mondiali estivi Special Olimpcs di Berlino 2023 in qualità di atleta titolare nella disciplina Basket Unificato Maschile/Misto e, nel 2019, è stato insignito del titolo di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per la sua forza di volontà e il suo senso di solidarietà.

"Facendo sport nell'associazione Pandha ho capito che la mia disabilità non era un difetto ma un pregio, perché l'avevo fatta diventare un pregio – ha detto Carlo nel suo intervento alla Camera dei Deputati - Ci sono molte situazioni in cui siamo in ansia: io ero molto chiuso e ho imparato a controllare la mia disabilità come un interruttore e questo, nelle situazioni difficili, aiuta molto a essere lucidi e freddi; è un senso di responsabilità che fa vedere che alla fine la differenza non è tanta. Ho avuto dei problemi, certo, come il bullismo, ma mi sono rialzato e mi sono sempre ispirato a un grande atleta, Muhammad Ali che diceva “Non conta quanto colpisci forte ma quanta forza metterai ad alzarti”. Quella è la forza che combatte il bullo: io mi sono sempre alzato, un po' dolorante, ma mi sono sempre alzato ed è dimostrato che ormai è il disabile che insegna al normodotato".