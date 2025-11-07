I Fridays tornano in piazza tra Cop30 e Palestina: anche Torino protesta il 14 novembre

Ci sarà anche Torino tra le città italiane che il prossimo 14 novembre vedranno sfilare gli attivisti di Fridays for future a sei mesi dall’ultimo sciopero globale.

L’annuncio è stato dato questa mattina davanti al Grattacielo della Regione. “La politica insieme a molti altri attori parla di clima in modo marginale, sembra di essere tornati a prima del 2019” commenta Simona Di Viesti di Fridays.

Ma gli attivisti dei Fridays non dimenticano “il tragico contesto internazionale in cui ci troviamo, dal genocidio in Palestina fino ai crescenti conflitti in Europa che hanno portato ad un piano di riarmo europeo che dirotta i fondi destinati alla riconversione ecologica”.

Il calendario, poi, fissa sfide di estrema attualità: tra 10 giorni inizierà la COP 30, ovvero la trentesima Conferenza delle parti sul clima, che coinvolge quasi tutti i governi del mondo e sarà in Brasile. “E’ necessario ribadire che la cooperazione tra popoli e Paesi è l’unica strada. Ma non solo: questa COP deve portarci dalle parole ai fatti, dopo 30 anni tutti gli ultimatum sono scaduti: i governi del mondo devono agire oppure levare le tende” dice Carlo Mezzalama del movimento.

A Torino l’appuntamento è alle ore 9.30 in piazza XVIII dicembre. Aderiranno numerose realtà ecologiste e sociali, tra cui Extinction Rebellion e ARCI, movimenti e comitati per la mobilità sostenibile e la difesa del verde. Il corteo passerà sotto luoghi simbolici come il grattacielo di Intesa San Paolo, la sede di Leonardo alle OGR e il Consiglio Regionale del Piemonte: “La politica regionale quanto quella nazionale si deve assumere la responsabilità del danno enorme che sta causando ai suoi cittadini”.