Artigiano in Fiera, Tronzano: “Un lavoro importante e che dà soddisfazione. I giovani non devono avere paura del lavoro manuale"

Sono 38 le aziende artigiane piemontesi che beneficiando dei fondi regionali dedicati al sistema fieristico artigianale stanno partecipando ad Artigiano in fiera, la grande kermesse dedicata al mondo dell’artigianato che si tiene fino al prossimo 11 dicembre presso i Padiglioni di Rhò Fiera. Un evento che vede come sempre una grande affluenza e partecipazione di pubblico pronta ad ammirare e ad acquistare i manufatti esposti. Presente questa mattina per un giro negli stand l’Assessore all’Artigianato della Regione Piemonte Andrea Tronzano che ha potuto ammirare la qualità dell’artigianato piemontese esposto.

"Un'opportunità quella della Fiera di Milano colta da diverse aziende artigiane del territorio che permette di promuovere la propria attività – commenta l’Assessore all’Artigianato Andrea Tronzano – e di condividere la propria arte e la propria manualità in manifestazioni di grande impatto. Oggi vediamo come le meraviglie dell’artigianato vengano sempre più apprezzate da un vasto pubblico. Le persone che partecipano a questa kermesse riconoscono e apprezzano il valore della manualità e sono disposti a portarsi a casa prodotti unici e di qualità. Fare l’artigiano è un lavoro importante e che dà soddisfazione, ai giovani, ricordo di non avere paura del lavoro manuale”. La Manifestazione si chiuderà domenica prossima 11 dicembre.