Mille voucher cinema per ogni Circoscrizione: al via l’iniziativa natalizia

Mille voucher cinema per ogni Circoscrizione. E’ la nuova iniziativa nell’ambito di Circoscrizioni al Centro, per potenziare la sinergia tra le attività della Città e quelle sul territorio.

In occasione del tradizionale appuntamento natalizio parte l’iniziativa a favore appunto della riscoperta del cinema.

Ogni singolo voucher dà diritto a 1 ingresso gratuito under 14 + 1 ridotto per il rispettivo accompagnatore. (I voucher saranno convertiti in biglietti presso le biglietterie dei cinema aderenti) e nella proiezione di una rassegna per i più giovani di classici di animazione e film natalizi a cura del Museo Nazionale del Cinema in 4 sale dedicate (Agnelli, Baretti, Maffei, Monterosa).

Hanno validità dal 23 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 e possono essere utilizzati nei cinema Ambrosio, Ideal, Massaua, Reposi, Lux, Due Giardini, Centrale, Fratelli Marx, Eliseo, Nazionale, Romano, Massimo, Baretti, Monterosa, Agnelli, Maffei.

I voucher sono già stati consegnati alle Biblioteche Civiche delle diverse circoscrizione dove nei giorni prossimi potranno essere ritirati.

Per info: http://www.comune.torino.it/circoscrizionialcinema/