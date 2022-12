-40% dipendenti all'INPS Piemonte: "Quattro anni di attesa per la liquidazione. Lavoriamo solo sulle emergenze"

Fino a quattro anni di attesa per ricevere la liquidazione per chi ha lavorato nella scuola o pubblica amministrazione. Tra i sei e gli otto mesi di attesa per la visita medica che dà diritto al riconoscimento del diritto alla legge 104 o dell' invalidità civile. Sono questi alcuni dei numeri impietosi che mettono in evidenza le difficoltà dei cittadini costretti ad avere a che fare con l'INPS. E a denunciarli sono gli stessi lavoratori dell'ente di previdenza sociale, che questa mattina da tutto il Piemonte si sono ritrovati in presidio davanti alla sede regionale di via Arcivescovado.