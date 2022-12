Collegno, il consigliere Angelo Anedda lascia il M5S

"In questi 3 anni ho ricoperto con orgoglio la carica di Consigliere comunale, una figura importante, di raccordo tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale, che necessita di impegno e tempo affinché le attività siano svolte al meglio. Con grande rammarico, ma nel rispetto dovuto a collegnesi, attivisti e colleghi non potendo più, esclusivamente per sopraggiunti e inderogabili motivi personali e familiari, continuare a dedicare l'impegno necessario, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni con la certezza che, chi mi sostituirà, proseguirà nell’azione di opposizione già intrapresa dal sottoscritto, in maniera incisiva, costante e vicina alle problematiche dei cittadini di Collegno. Desidero ringraziare il M5s che mi ha dato la possibilità di vivere questa esperienza e tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi tre anni, con un particolare ringraziamento al mio collega in consiglio e amico Davide Di Mauro per l'impegno profuso, la costante dedizione dimostrata in questi anni, l'aiuto e il sostegno che mi ha dato e che, sono certo, continuerà a dare anche a chi prenderà il mio posto". Così, in una lunga nota, il Consigliere del M5S Collegno Angelo Anedda annuncia le sue dimissioni.

Gli subentra Claudio Amorico, collegnese residente nel quartiere Villaggio Dora: "Sono stato contattato dalla Segreteria generale del Comune di Collegno e ho deciso orgogliosamente di accettare la nomina, garantendo il massimo impegno, per subentrare al mio amico e compagno di lotta Angelo Anedda. Svolgerò il ruolo con il massimo impegno assicurando la stessa grinta e la stessa fermezza di chi mi ha preceduto".

"Sono stati 3 anni importanti nel corso dei quali abbiamo lavorato molto bene, pur non avendo i numeri in Consiglio Comunale, siamo riusciti a far approvare 16 mozioni del M5S, emendamenti sia alle mozioni di altri gruppi consiliari che in delibera, e a presentare interrogazioni. Ringrazio Angelo per il lavoro svolto, la correttezza e il senso di responsabilità dimostrato verso i cittadini, verso il Movimento 5 Stelle, i suoi attivisti e verso di me, nella consapevolezza che, le scelte dettate da motivi personali non si discutono. Gli auguro il meglio dando, contestualmente, il benvenuto nel gruppo consiliare a Claudio Amorico che, con la stessa dedizione, serietà e impegno, mi affiancherà dal prossimo Consiglio Comunale", ha dichiarato il Capogruppo Davide Di Mauro.