Un erogatore d'acqua per rimanere idratati e in salute in modo sostenibile

L'acqua è essenziale per la sopravvivenza umana. Se l'organismo può sopravvivere 30 giorni senza mangiare, non può sopravvivere 3 giorni senza essere idratato. L'acqua, dopo l'ossigeno, è l'elemento più importante per gli esseri viventi. Prima di tutto, è un regolatore termico. Mantiene la temperatura corporea a 37°C. Depura il nostro corpo, in particolare eliminando le tossine. Fluidifica il sangue, idrata la pelle e il cervello. Sì, l'acqua è essenziale per il corpo umano e bisogna bere per restare in salute!

L'acqua del rubinetto è pertanto una risorsa inestimabile e se controllata con un erogatore dotato di filtri e impianto di depurazione può essere sempre pura e di qualità. Grazie a questo sistema elimina sapori e odori rendendola piacevole. Inoltre può erogare sia acqua liscia che gassata a diverse temperature.



Da oltre 20 anni l'azienda Hydra di Torino propone erogatori d’acqua in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Attraverso sistemi di microfiltrazione, ultrafiltrazione ed osmosi, garantiti e autorizzati, fornisce ai suoi clienti un servizio su misura, dal piccolo nucleo famigliare, fino ai grandi ristoranti.

Il team Hydra interviene direttamente a casa tua o presso la tua azienda in modo puntuale e soprattutto preparato e qualificato. Garantisce un servizio di manutenzione ed assistenza immediato per non lasciarti mai senza acqua. Gli erogatori offerti possono essere disponibili in diverse versioni: da sopra banco o sottobanco, gli spillatori erogano acqua micro filtrata a temperatura ambiente, fredda e gasata, con la possibilità di regolare a piacimento temperatura e gasatura dell’acqua.





Installando un erogatore Hydra partecipi direttamente alla tutela dell'ambiente riducendo la fonte di inquinamento più dannosa, la plastica. I rifiuti derivanti dalla plastica possono essere notevolmente ridotti con una semplice installazione di un erogatore d'acqua. In questo modo si riduce quindi l'inquinamento legato agli impianti di produzione e quello legato al trasporto di queste bottiglie.



Un erogatore Hydra per risparmiare!

L'acqua in bottiglia è molto più costosa dell'acqua del rubinetto. Installando un erogatore di acqua potabile presso la tua azienda o abitazione, puoi risparmiare e soprattutto garantire acqua di qualità in modo sostenibile.





Insomma, Un erogatore d'acqua fa bene alla salute, è ecologico ed economico e può essere installato a casa o in ufficio. Se ami il pianeta e vuoi fare qualcosa per salvarlo, ecco il modo più semplice: installa un erogatore Hydra!

