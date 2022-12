Calcio femminile: le ragazze della Juve battono l'Inter

Dopo il pareggio ottenuto nella partita contro il Como, la Juve riesce a sconfiggere anche l'Inter. Tutto accade nel giro di pochi secondi grazie alle calciatrici Barbara Bonansea e Arianna Caruso.

Una Juve vincente e la classifica

Le ragazze bianconere nella partita contro l'Inter sono riuscite a mettere in difficoltà le avversarie che finiscono una sfida in k.o. Il campionato, per le giovani nerazzurre ha portato sempre un successo soprattutto nelle prime sei partite ma ultimamente non hanno mai vinto in queste ultime cinque, dunque per adesso le vediamo trovarsi al terzo posto con 19 punti in classifica. La Roma invece che è in testa resta a quota 27 e la Juventus passa a 24, quindi per l'Inter del calcio femminile si parla di una classifica che è ancora lontana rispetto alle altre. Ma tuttavia questa è pur sempre una classifica provvisoria perchè nelle prossime ore, la squadra della Fiorentina potrebbe superare tutte e agganciarsi a quella del Milan.

La partita tra la Juventus e l'Inter

Per questa sfida, allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, le tribune sono piene di tifosi chi per quelle ragazze dell'Inter che ancora non avevano mai vinto e chi per quelle bianconere che hanno ottenuto vittorie segnando più gol. E infatti anche in questa partita, le ragazze della Juventus attaccano subito e forte dove con la divisa sporca di fango, il portiere si oppone sul calcio di un tiro mancino di Lineth Beerensteyn, in seguito anche sulla calciatrice Julia Grosso e su di Barbara Bonansea. Insomma un primo tempo piuttosto complicato e pieno di coinvolgimenti dove nessuno conclude ma che nello stesso tempo si notano soltanto duelli e passaggi di palla.

Il secondo tempo della partita Juventus-Inter

La partita, poi si sblocca con Anja Sonstevold che riesce a mettere il gol in rete. Nel frattempo altri minuti di gioco in campo, fin quando non ci prova di nuovo la calciatrice Arianna Caruso, che segna il raddoppio sulla palla lasciata da parte di Lineth Beerensteyn. Le due giocatrici nonchè campionesse in carica, riescono a stupire e a vincere contro l'Inter, tanto che a pochi minuti dalla fine della partita, la Juventus riesce a sconfiggere le avversarie centrando la vittoria numero 100 della storia in Serie A con un risultato di 2-0.

Un'Inter che indietreggia

L'Inter era riuscita a calare il jolly con la malawiana Tabitha Chawinga, una delle migliori calciatrici che ha segnato più reti in Serie A, un’attaccante che tuttavia nell' andata aveva segnato una formidabile doppietta, che sa creare anche delle occasioni a volte pure pericolose, ma che nello stesso tempo non sempre vengono concretizzate. Nel momento in cui l'Inter ha perso, i tifosi, in tribuna hanno gridato: “Tornerete in Serie B” . Ora le ragazze della Juventus, aspettano di vivere una settimana dura e difficile dove Mercoledì l'attende la squadra dell ’Arsenal e in seguito la partita contro la Roma. Da una parte per l'Inter che si trovava quasi in volo è anche un peccato aver subito questo k.o. Nei prossimi giorni attendiamo gli ultimi aggiornamenti per sapere chi sale in testa alla classifica.