Rafforzato il gemellaggio tra Nichelino e la città francese di Caluire et Cuire

Una settimana italo – francese a Caluire et Cuire, cittadina nei pressi di Lione gemellata con Nichelino.

Martedì 6 dicembre sono stati ospiti di un incontro pubblico, organizzato dal Comitato di gemellaggio francese con l'associazione locale "Histoire et Patrimoine”, Gianni Villa (Gruppo Officine della Memoria), Madama Farina (Tiziana Malandrone) e Monsù Panaté (Elmo Gambino).

Il 9 e 10 dicembre è stata la volta del Sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, dell’Assessore a Pace e Gemellaggi Alessandro Azzolina, dell’Assessora a Eventi e Tradizioni Locali Giorgia Ruggiero e della Dirigente del IV Istituto Comprensivo di Nichelino Vincenzina Lo Faro.

Occasione della trasferta è stata la locale Festa delle Luci, importante evento per la città francese, ma è stato anche un momento di confronto e di lavoro con gli amministratori locali in particolare sulla realizzazione di progetti europei legati al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze delle due città, di scambi linguistici e culturali tra gli Istituti scolastici nichelinesi e francesi.

Altro tema, il rafforzamento delle iniziative nate in questi anni in ambito associativo, culturale e sportivo. In particolare il progetto, lanciato circa 1 anno fa, dedicato alla storia di Nichelino e di Caluire et Cuire con scambi dedicati ad affrontare soprattutto il tema della memoria.

“È stata una visita molto importante che ci ha permesso di affrontare diversi temi fondamentali per lo sviluppo delle progettualità di gemellaggio – commentano il Sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, l’Assessore a Pace e Gemellaggi Alessandro Azzolina e l’Assessora a Eventi e Tradizioni Locali Giorgia Ruggiero -. Le idee e le iniziative in atto ci permetteranno di far crescere gli scambi sia dal punto di vista culturale sia sportivo e associazionistico inoltre, il coinvolgimento delle Scuole è un importante tassello che si aggiunge al quadro generale e che favorirà ulteriori sviluppi futuri”.