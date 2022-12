Il 17 Dicembre Giornata della Spesa Vicina per aiutare le persone bisognose

Fare la spesa è uno dei gesti quotidiani che dovrebbe accompagnare la vita di tutti e rappresentare lo standard minimo di soddisfacimento dei bisogni primari in qualunque tipo di contesto che si definisca civile.

Sappiamo purtroppo che così non è, ma sappiamo anche che è possibile fare qualcosa per aiutare chi è in difficoltà, mettendo in campo piccole azioni e attivando la solidarietà collettiva, in questo caso sfruttando una dote alla portata di tutti: la prossimità.

Nasce da questa riflessione l’iniziativa Spesa Vicina, varata dalla CPD che oltre ad assistere già 500 nuclei familiari dal punto di vista alimentare, in previsione delle feste natalizie ha attivato per i suoi beneficiari un servizio di sostegno, pensato per chi vive vicino – da qui il suo nome - alla nostra sede e quindi a tutti i cittadini che stiano attraversando un momento di difficoltà all’interno della Circoscrizione 2 e della Circoscrizione 8 di Torino.

L’appuntamento è per sabato 17 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 presso la CPD di corso Unione Sovietica 220/D (ingresso accessibile da via San Marino 22/A) dove i nostri Volontari sono pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno compiere un piccolo atto di bontà.

La chiamata generale è per tutti i cittadini che vogliano aderire all’iniziativa e fare la spesa per qualcuno che è vicino a noi, creando una rete solidale di prossimità in grado di dare un aiuto concreto al territorio più prossimo in cui ci troviamo a<s> </s>operare.

La mattinata rappresenterà anche l’occasione per assistere al battesimo del mezzo attrezzato per accompagnamenti delle persone con disabilità, donato dall’Associazione di Volontariato “I sogni di Nonna Marisa” Onlus.

Le istruzioni per partecipare alla realizzazione di questo servizio sono molto semplici: chiediamo a chi può di fare la spesa, acquistando alcuni dei prodotti indicati all’interno della nostra lista, e portarla presso la nostra sede. I generi di cui necessitiamo vanno dai prodotti alimentari come riso, latte, olio fino a ciò che serve per l’igiene personale e della casa oltre al materiale scolastico e per l’infanzia (anche usato).

La lista completa degli articoli utili per la Spesa Vicina si può consultare sul sito della CPD al seguente link: https://www.cpdconsulta.it/il-17-dicemembre-regala-la-spesa-a-chi-vive-vicino-a-te/