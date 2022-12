La forza naturale di 9 erbe per un elisir di lunga vita, una nuova armonia con il proprio corpo

Da più di trent'anni nonna Nuccia raccoglie sapientemente a mano, nei propri campi a Racconigi, le 9 erbe spontanee che compongono la ricetta segreta del suo amaro alle erbe. Un vero elisir che ti fa sentire bene, in armonia con la Natura. Ottimo come digestivo dopo cena, da bere molto freddo.

Sarà per questo che lei, Nonna Nuccia con i suoi 80 anni portati con leggerezza, ancora raccoglie e seleziona con le proprie mani queste meravigliose e potenti erbe officinali. Un lavoro di perizia, pazienza e amore che ha portato alla creazione di un prodotto totalmente artigianale e naturale, avvolgente, che regala benessere ad ogni sorso. Oggi, insieme ai familiari, gestisce l’Azienda agricola San Giacomo a Racconigi.

È stata proprio lei, Nonna Nuccia, a suggerire in famiglia di mettere in vendita una chicca che, fino ad un anno fa, era solo destinata ad amici e parenti. L’idea raccoglie subito l’entusiasmo di tutti e con il loro aiuto, inizia a coltivare nei terreni dell’azienda agricola di famiglia le 9 erbe officinali che servono a realizzare l’amaro, la cui ricetta rimane rigorosamente segreta. Il tutto senza ricorrere a pesticidi, erbicidi, ma utilizzando esclusivamente prodotti biologici provenienti dai suoi animali. Una tradizione che, fortunatamente, non è andata perduta ma solidamente riportata nell’uso di abitudini quotidiane di coloro che amano tutto ciò che è naturale, buono, locale, in linea con la cultura del Km0 e dei benefici che ne derivano.

Dopo aver creata la linea grafica, essenziale e pulita come il prodotto, viene realizzato il sito per la vendita online. Oggi sono in tanti ad aver scoperto questo elisir e non possono più fare a meno di tenere fra le bottiglie dei distillati questo prezioso prodotto locale.

La proposta per far conoscere sempre più l’Amaro Nonna Nuccia è di € 22 spedizione compresa.

E, perché no, un’idea regalo di Natale che porterà stupore e gioia al fortunato destinatario.

Per informazioni sull’amaro di Nonna Nuccia si può visitare il sito Nonnanuccia , la pagina Facebook Nonna Nuccia Amaro alle Erbe, Instagram Amaro Nonna Nuccia, oppure scrivere alla mail info@nonnanuccia.com o chiamare il numero 348 4906453.