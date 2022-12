Intesa Sanpaolo, la Fondazione Crc sale oltre l'1% nella compagine azionaria

“Intesa Sanpaolo è la più grande e solida banca italiana e tra le principali istituzioni bancarie a livello europeo. Incrementare la nostra partecipazione è una decisione strategica finalizzata a creare nuove opportunità sia per la Fondazione, sia per il territorio su cui operiamo - commenta aggiunge Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC -. Una scelta che permette di produrre valore dal patrimonio, grazie ai dividendi storicamente assicurati, di consolidare la presenza e i servizi a favore della crescita del tessuto economico e produttivo e di far crescere le opportunità di partnership con Intesa Sanpaolo per la realizzazione di iniziative nei campi del sociale, della cultura e dell’innovazione”.