Palestre della salute, l'assessore Marrone: "Un milione di euro per l'invecchiamento attivo e per percorsi di attività motoria"

"Le Palestre della salute saranno un punto di riferimento importante per i cittadini piemontesi e dimostrano l'attenzione della nostra Regione verso l'invecchiamento attivo". Lo dichiara l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, in riferimento al provvedimento approvato oggi durante la seduta congiunta della quarta e della sesta commissione del Consiglio Regionale.

"Per anni le "buone intenzioni" della legge sull'Invecchiamento attivo erano purtroppo rimaste su carta - prosegue Marrone -, da oggi, le Palestre di salute potranno candidarsi a partecipare al bando da 1 milione di euro del mio assessorato, che sosterrà progetti in favore della popolazione anziana che prevedano azioni volte ad attivare e sostenere percorsi di salute attraverso l’educazione e la diffusione di stili di vita sani, della corretta alimentazione e dell’attività motoria e fisica nonché di screening sanitari dedicati. Per partecipare alla manifestazione di interesse ci sarà tempo fino al 29 dicembre. In Regione Piemonte gli anziani sono e saranno una ricchezza per il futuro della comunità".