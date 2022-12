"Fai un dono alla tua valle", Cna Torino sostiene il commercio e l'artigianato dei territori di montagna

Se dopo le chiusure legate al periodo pandemico l’attuale tema dei rincari energetici pone una nuova sfida a Istituzioni, cittadini e aziende, fra queste ultime sono quelle del comparto artigianale e manifatturiero di media e piccola dimensione, le imprese agricole e i negozi di vicinato ad essere più colpite dalla nuova preoccupante congiuntura economica. La campagna “Fai un dono alla tua Valle” di quest’anno è dunque indirizzata al loro sostegno e “dare energia alle imprese locali” aggiunge un ulteriore e attuale tassello ai temi delle precedenti edizioni, che rimangono quindi ancora più validi: acquistare i doni natalizi presso le aziende del territorio significa infatti regalare prodotti di qualità, sostenere l’economia locale, rispettare l’ambiente, rendere più vivi i paesi di provincia… Perché un regalo fatto con questa coscienza non può che generare un ritorno positivo per chi li vive, favorendo la vitalità del loro tessuto economico, le comunità stesse di riferimento e il territorio nel suo complesso.

“Fai un dono alla tua Valle” prevede diverse modalità di implementazione e coinvolge le Unioni montane delle Valli di Susa, Sangone e del Pinerolese, le Amministrazioni pubbliche delle rispettive vallate, gli Uffici del turismo, i neonati Distretti del Commercio, gli uffici di CNA Torino sul territorio (Susa, Condove, Rivoli, Giaveno, Pinerolo, Villar Perosa) e tutte le attività produttive e commerciali che vorranno aderire, siano esse artigiane, aziende agricole, negozi di vicinato. I materiali, in distribuzione in questi giorni, e le azioni sono cartacei e digitali riprendendo le modalità con le quali si sviluppa la campagna stessa.

Laboratorio Alte Valli comunicherà le offerte delle aziende sui suoi canali seguendo aree tematiche e riprendendo le offerte delle aziende del territorio: dai cesti regalo con i prodotti locali alle card per un’avventura o un’esperienza, dalle idee regalo per lei, per lui o per i bambini alle proposte di ristoranti e pasticcerie per gli incontri di fine anno. Le offerte saranno continuamente aggiornate fino al 25 dicembre.