I negozi scendono in strada con ‘Vetrine del Pinerolese’

Bancarelle, spettacoli ed eventi per famiglie. Domani, domenica 7 settembre, dalle 9,30 alle 19, via Buniva, piazza Roma e il quadrilatero dei portici ospiteranno la sedicesima edizione di “Vetrine del Pinerolese”, organizzata dall’Associazione Esercenti e Commercianti del Pinerolese e Cna Commercio Pinerolo.

Oltre allo shopping ci saranno diverse iniziative. In piazza Alda Merini, alle 10, ‘Letture a colazione’. Alle 11,15, nella stessa piazzetta, verrà presentata la squadra femminile di B2 Monviso Volley Pinerolo.

Dalle 12, spazio alle esibizioni delle scuole di danza. Mentre in piazza Roma, al pomeriggio, sono previsti laboratori di circo e giocoleria a cura della scuola di Macello Pirilampo.

Lungo via Buniva e piazza Roma, infine, sempre al pomeriggio, ci saranno intrattenimenti e improvvisazione teatrale per bambini a cura dell’Allegra Compagnia Mr Brown – Teatro Blu.