Il Comune vuole riaprire la storica buvette della Sala Rossa, ma addio al caffè a prezzo ridotto

Dopo 8 anni di chiusura, il Comune di Torino punta a riaprire la storica buvette della Sala Rossa. Era infatti il settembre 2014 quando il bar attiguo al Consiglio Comunale ha cessato l'attività. La motivazione? Complice la volontà di ridurre le spese, l'amministrazione Fassino tagliò il contributo annuale di 15mila euro: all'epoca nessun privato si fece avanti per gestire il servizio.

Sperimentazione con rotazione di operatori

A distanza di otto anni Palazzo Civico ci riprova e ha pubblicato un bando per individuare qualcuno che possa servire caffè e tramezzini tra una seduta e l'altra. È prevista una sperimentazione di un anno, con la rotazione di più operatori per un periodo variabile da 2 a 4 mesi ciascuno. Il bando non prevede spese a carico del Comune per il servizio e il gestore non praticherà prezzi calmierati ma di mercato.

Caffè a prezzo pieno