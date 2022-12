Nel cuore di Porta Palazzo si nascondeva una sartoria clandestina: era la fabbrica del "falso"

In un insospettabile alloggio del centro storico si nascondeva in realtà una vera e propria “fabbrica del falso”: qui venivano confezionati capi d'abbigliamento che simulavano l'appartenenza a grandi marchi della moda, ma che in realtà erano fasulli. Ma che venivano poi distribuiti e venduti nei mercati rionali della città. Sono stati gli uomini della Guardia di Finanza a scoprire l'imbroglio, denunciando due persone.



La "sartoria" è stata scoperta con un blitz in uno stabile di Porta Palazzo: il tutto era gestito da due persone di origine senegalese, peraltro già con molti precedenti penali per reati di questo genere, contro l'industria e il commercio.

I baschi verdi hanno trovato macchine da cucire, stiratrici, oltre 360 mila metri di filato acrilico e cotone per confezionamento. Sono stati ritrovati anche migliaia di imballi, etichette e loghi utili a simulare le confezioni "originali", ma che originali non erano. Inoltre, sono stati trovati anche prodotti medicinali pericolosi destinati alla vendita.