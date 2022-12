Suicidi, rivolte e violenze in carcere. Mellano: "C'è un problema Piemonte: più degli agenti, mancano direttori e ufficiali"

"Sicuramente le ragioni delle forze dell'ordine ci sono: il numero dei detenuti sta tornando inesorabilmente a salire. Al momento abbiamo 4080 detenuti in tutta la regione, distribuiti su 13 carceri e il Lorusso e Cotugno è la situazione più complicata. Dovrebbe avere al suo interno persone di media pericolosità per periodi brevi, mentre abbiamo ormai una presenza cronica di almeno 400-500 detenuti in più", parola di Bruno Mellano, garante dei detenuti per la Regione Piemonte, a margine della presentazione di "Innocenti evasioni" il progetto che vede Torino Factory collaborare con il carcere delle Vallette nella realizzazione di un nuovo gioco da tavola dedicato alla città della Mole.

Mancano figure intermedie: ispettori e sovrintendenti

Da qui le situazioni di tensione e le proteste, da una parte (quella dei detenuti) e dall'altra (gli agenti di polizia penitenziaria). "Ma va detto che la carenza di personale non riguarda solo i singoli agenti - ha aggiunto -: c'è carenza di vertici, direttori, comandanti, ispettori, sovrintententi ed educatori. Ne mancano a centinaia: 300 sovrintententi e 250 ispettori, secondo le piante organiche. Negli anni della pandemia sono stati fatti corsi accelerati per inserire nuovi agenti, ma vanno guidati e formati e il disagio si riflette sulla vita di tutti, all'interno delle carceri". "L'agente appena formato, appena uscito dal corso di polizia penitenziaria non può essere abbandonato al presidio delle postazioni che gli altri non vogliono più fare, specialmente nei momenti più tragici per le tensioni che stanno crescendo, anche nelle carceri piemontesi".

Il caso di Ivrea (ma non solo)

I casi di violenza sui detenuti a Ivrea dimostrano che i fronti di crisi sono tanti. "Ci sono varie inchieste aperte, dopo il caso eclatante di santa Maria Capua Vetere si sono accesi fari di attenzione e, come garanti, abbiamo in questi anni segnalato le denunce avendo cura di selezionare quelle rilevanti da chiarire. E sono contento che alcune procure, anche in Piemonte, abbiano deciso di approfondire facendo approfondire la stessa Polizia Penitenziaria, perché i primi a essere danneggiata sono gli agenti di questo Corpo. Dedite al lavoro e appassionate anche oltre i confini del proprio compito".

La piaga dei suicidi

"Ieri sera abbiamo registrato l'80esimo caso di suicidio in Italia: sono l'effetto di disagio e criticità che sfocia in disperazione. E pensare che il precedente picco era in condizioni di sovraffollamento peggiori. A Torino e in Piemonte siamo stati a zero suicidi fino ad agosto e ora siamo arrivati a cinque. Quattro a Torino". "Le dichiarazioni del nuovo ministro Nordio aprono a speranze, così come con chi l'ha preceduto. Ma non si può risolvere solo con qualche agente in più: è strutturale, il problema. A Torino avere 14 educatori su 1450 detenuti è insopportabile. C'è un caso Piemonte poi per quanto riguarda il numero dei direttori: ne abbiamo 5-6 per 13 istituti e con l'anno nuovo altri potrebbero andarsene, compresa quella di Torino, per la legittima aspirazione di riavvicinarsi a casa. Come si può pensare di governare una situazione così complessa senza il vertice?".