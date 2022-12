eVISO: 800% di aumento per contratti di energia di Resellers dal 2020 al 2023

Sono stati rinnovati ulteriori contratti di fornitura di energia ai clienti resellers per circa 250 GWh, portando a circa 700 GWh (rispetto ai 440 GWh per circa 125 milioni di euro comunicati in data 29 novembre link) i contratti del mercato reseller per l’anno solare 2023, per un fatturato stimato pari a circa 200 milioni di euro.

A comunicarlo è eVISO S.p.A. (EVS.MI), la società digitale, quotata all'EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti di materie prime.

I volumi confermano che l’infrastruttura digitale proprietaria, che automatizza la catena di valore dal produttore al consumatore, è un vantaggio competitivo che permette ad eVISO di scalare rapidamente i business in cui decide di entrare. Nel mercato di fornitura di elettricità e servizi agli operatori reseller, segmento estremamente competitivo, eVISO è infatti cresciuta di circa 8 volte in volumi erogati rispetto al 2020, anno di quotazione in cui i contratti erano pari a 88 GWh. Il numero di utenti serviti in nome dei resellers è cresciuto di circa 14 Volte (14X) in 18 mesi, dai 13.000 serviti al 31.12.2020 agli oltre 180.000 registrati al 30.06.2022.

I contratti di fornitura per l’anno solare 2023 sono migliorativi rispetto a quelli in vigore in quanto rilevano da un lato uno spread in crescita, allineati a un costo di energia significativamente più alto, e dall’altro un ciclo di cassa più favorevole per eVISO guidato da un mix di depositi più consistenti e da tempi di incasso più veloci.

Gianfranco Sorasio, Ceo di eVISO: “Nei 18 mesi successivi all’IPO (dicembre 2020) eVISO ha moltiplicato per 14 volte (14X) il numero di utenti serviti sul canale Reseller superando i 180.000 punti di consumo. I volumi negoziati con gli operatori Resellers per l’anno solare 2023 sono 8 volte (8X) superiori ai volumi erogati nel 2020, anno di IPO. La tecnologia proprietaria di eVISO ha moltiplicato di 7 volte (7X) il numero di servizi erogati al mese. La scala raggiunta grazie ai contratti siglati per l’anno 2023 ci permette di iniziare a estrarre valore, in modo concreto, dal vantaggio competitivo proprio del nostro business model ”.

Lucia Fracassi, COO di eVISO: “Continua con soddisfazione la campagna di rinnovo contratti con i resellers per l’anno solare 2023 toccando quota circa 700 GWh forniti per un fatturato stimato pari a circa 190/200 milioni di euro. Siamo fiduciosi che la nostra proposta di valore porterà ulteriori significativi aumenti di energia erogata al canale resellers nel futuro prossimo”.

La nota è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.eviso.ai. Inoltre, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.