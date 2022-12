"A Natale scelgo Grugliasco": un weekend all'insegna delle attività a km0 e solidali

Il Natale a Grugliasco quest’anno è a Km Zero, solidale e conveniente grazie al ricco calendario di eventi di “A Natale scelgo Grugliasco!”, l’iniziativa organizzata dall’Assessorato al commercio con il supporto operativo della Società Le Serre.

Sono tanti gli appuntamenti in programma in tutta la città nel fine settimana del 17 e 18 dicembre, così tanti che vi consigliamo di dare uno sguardo al programma completo pubblicato sui siti www.leserre.org , www.comune.grugliasco.to.it e sulla pagina Facebook “La vetrina di Grugliasco”.

Volete avere un’anteprima? Una passeggiata al mercato con i Babbi Natale, la possibilità di farsi fare un’allegra caricatura natalizia, l’animazione itinerante con i clown e la baby dance a cura de “I Tremendi” sono alcuni degli appuntamenti previsti per sabato 17 dicembre. Giornata in cui si potrà partecipare anche alla pedalata tra le borgate a cura del Club Monopattini Torino, dell'associazione di promozione sociale GRUgliaschiAMO e con l’adesione dell’associazione sportiva dilettantistica Free Bike Venaria Reale. La partenza è prevista per le ore 15 alla Ciclofficina Popolare, all’interno di Parco Porporati, e tra una pedalata e l’altra verranno distribuiti dolci e mandarini ai passanti, offerti dal Centro Agro Alimentare Torino (CAAT).