Fiom Torino, Edi Lazzi confermato alla guida dei metalmeccanici torinesi Cgil per i prossimi 4 anni

Con 59 sì e 5 astenuti la Fiom di Torino e provincia conferma Edi Lazzi alla guida della segreteria cittadina. L'esito è giunto al termine del Congresso provinciale che si è tenuto di fronte a 150 delegati presso l'Envipark di via Livorno.



Una giornata di relazioni e di lavori che hanno messo a fuoco non solo i fatti salienti degli ultimi 4 anni, ma anche i punti programmatici per il prossimo quadriennio. Tra le priorità, la lotta alla precarietà, la garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, il superamento delle discrepanze sulla condizione delle donne in fabbrica e il radicamento anche in nuove aziende dove al momento non è presente la Fiom.