Linea make-up Sobea Cosmetics di Federica Nargi, per una bellezza naturale

Sobea Cosmetics è una linea di prodotti cosmetici per viso, occhi e labbra ideata e progettata da Federica Nargi modella, showgirl e conduttrice televisiva, oggi imprenditrice nel settore della cosmesi.

I cosmetici Sobea Cosmetics sono il frutto di oltre un anno di lavoro e sviluppo da parte di Federica Nargi e del suo staff, esperti ricercatori dell’industria cosmetica; un anno di impegno e dedizione per arrivare a realizzare trucchi finalizzati non a mascherare la bellezza femminile ma a esaltarne la naturalezza. I trucchi di Federica Nargi sono studiati tutti secondo la filosofia per cui ogni donna ha il suo modo tutto personale di essere bella, è ciò va promosso e messo in risalto. I prodotti make-up di Sobea sono stati formulati a questo scopo e realizzati con ingredienti di qualità, con particolari proprietà che garantiscono il benessere della pelle, dermatologicamente testati e altamente performanti.

Federica Nargi ha presentato il suo brand alla Rinascente di Milano e raccontato al pubblico la sua passione per la cosmesi e come sia nata l’idea della collezione Sobea Cosmetics. L’ex showgirl e velina di Striscia la Notizia, ha spiegato che si tratta di una linea di make-up pensata per la bellezza delle donne, che deve essere genuina, autentica ed essenziale. Tre aggettivi fondamentali per lo spirito che ha spinto Federica a realizzare questo progetto imprenditoriale. Chi ha testato o proverà i prodotti del catalogo ne aggiungerà un quarto e un quinto: semplice e versatile. I trucchi di Sobea Cosmetics sono “easy to use”, finalizzati ad esprimere al massimo la potenzialità estetica di ogni donna, in qualunque stagione, in qualunque momento del giorno e della sera. Sono leggeri, pratici da portare sempre con sé, in borsetta, sul lavoro, in palestra o in qualunque situazione ci si trovi durante la giornata.

“Il trucco c’è ma non si vede” si dice solitamente negli spettacoli di maghi e prestigiatori e così deve essere per tutte le signore e signorine che utilizzeranno i prodotti della linea Sobea Cosmetics: utilizzare un make-up genuino e naturale non per mascherarsi ma per restare se stesse, valorizzando i propri punti di forza, senza camuffare o travisare la propria bellezza. Proprio come fa la sua ideatrice, Federica Nargi, quando appare in TV o posta un’immagine o un video sui social – risultando sempre autentica, mai costruita, artefatta o eccessivamente appariscente.

Sono solo 4 in tutto, i cosmetici pensati da Federica Nargi e presenti oggi sul catalogo Sobea Cosmetics, proprio perché essenzialità fa rima con genuinità e naturalezza e perché non serve molto per garantire a una donna l’esaltazione della propria bellezza naturale.

La palette si chiama UNICA e racchiude in sé tutto quello che serve per un make-up occhi e viso perfetto. Terra, Duna, Sorgente, Cosmo, Luce, Aurora, Cenere, Vulcano, sono i nomi delle tonalità dei trucchi occhi e/o viso, nuance ispirate ai colori della natura e della terra; le polveri si possono anche giocare fra loro, per ottenere in un mix fantasioso che si adatta a ogni tipologia di incarnato, dando un tocco di luce e naturalezza allo sguardo e al volto.

Il mascara ICONICO è nero e assicura ciglia folte e forti, più lunghe e più voluminose, per uno sguardo profondo, magnetico e sensuale.

Il rossetto INFINITO, disponibile in tre nuance, ha una finitura opaca, per labbra morbide dai colori delicati che assicurano una copertura ad alta definizione, piena e intensa. La matita MAGICA per labbra, anche questa in tre tonalità naturali e altrettanto sobrie, ne disegna e ne modella in modo naturale il contorno senza appesantire o variare la forma della bocca.

Il brand Sobea Cosmetics prende il nome dalle prime lettere dei nomi delle figlie di Federica Nargi, Sofia e Beatrice, rispettivamente di 6 e 3 anni, nate dalla relazione con Alessandro Matri. L’ex calciatore, già in forze nelle fila di Juventus, Cagliari e Milan, la appoggia e la spalleggia in questa avventura nel settore della cosmesi. Era al suo fianco anche per l’evento-presentazione dei prodotti Sobea Cosmetics, alla Rinascente di Milano e, in un progetto imprenditoriale precedente, quando Federica si cimentò con successo nel disegno di una collezione di costumi da bagno, è stato lo stesso Matri a fare da testimonial per il brand della sua compagna di vita.