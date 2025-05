BTM festeggia con la musica: a Carmagnola si accende il palco di SchoolVision [FOTO]

Ad esibirsi sono stati quattro giovani talenti, ciascuno dei quali ha proposto tre canzoni a testa

I festeggiamenti per i 25 anni di Banca Territori del Monviso non si fermano e continuano a sorprendere con un evento all’insegna della musica e dell’energia giovanile. In piazza Sant’Agostino a Carmagnola, il palco si è acceso grazie alla straordinaria esibizione di quattro giovani artisti.

I giovani talenti sono tutti finalisti del contest musicale torinese SchoolVision, il quale ha coinvolto in gara più di quindici scuole. Ogni cantante ha proposto al pubblico di Carmagnola tre brani a testa, ma una cosa è certa: tutti hanno conquistato il pubblico con talento e passione.

I curiosi accorsi in piazza sono stati numerosi, attratti non solo dalla promessa di un pomeriggio musicale, ma anche dalla particolarità dell’evento. Non si è trattato, infatti, di una semplice esibizione dal vivo come tante altre, ma di un momento significativo e simbolico: l’inaugurazione ufficiale del tour estivo di SchoolVision, il progetto che valorizza il talento musicale dei giovani.

La prima tappa ha infatti preso il via proprio oggi, in concomitanza con la festa per i venticinque anni di Banca Territori del Monviso, trasformando l’occasione in un doppio evento da ricordare. Il debutto del tour, legato a un anniversario tanto importante, ha aggiunto ulteriore valore alla serata, rendendola speciale non solo per chi si è esibito, ma anche per il pubblico che ha potuto assistere a un momento unico, fatto di musica, emozione e partecipazione collettiva.

I ragazzi hanno portato sul palco il loro carisma e il loro stile unico, tanto da far parlare di un vero e proprio "BTM Factor" – un gioco di parole che richiama il celebre talent televisivo, ma con un’anima tutta locale e autentica. Un mix perfetto di musica, entusiasmo e spirito di festa che ha dato il via a una giornata ricca di emozioni.