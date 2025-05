BTM, 25 anni di storia tra futuro e passato: borse di studio a studenti e riconoscimenti ai soci storici [FOTO]

Il venticinquesimo anniversario di Banca Territori del Monviso non è solo un’occasione per celebrare un importante traguardo istituzionale, ma anche un momento per rendere omaggio a chi ha gettato le basi del suo successo e per guardare avanti, valorizzando coloro che stanno costruendo il futuro con impegno e determinazione.

A testimoniarlo è stata la consegna delle borse di studio destinate ai giovani talenti scolastici del Piemonte, protagonisti silenziosi ma fondamentali della crescita culturale e sociale del territorio. Accanto a loro, anche i riconoscimenti a chi, nel tempo, ha contribuito a rendere BTM una realtà solida e radicata.

Durante la giornata di festa, il palco ha così accolto sia studenti che soci storici, ognuno con la propria storia e i propri successi. Un gesto concreto da parte della banca per premiare il merito scolastico, sostenere i percorsi formativi e onorare le generazioni che hanno costruito l’identità dell’istituto.

I riconoscimenti agli studenti hanno coinvolto una vasta gamma di ragazzi e ragazze: dai neo-laureati che hanno appena concluso l’università, ai neodiplomati delle scuole superiori, fino a chi ha recentemente terminato il ciclo delle scuole medie, distinguendosi per dedizione e risultati. Tra i premiati figurano laureati in Informatica, in Infermieristica, e giovani che hanno raggiunto traguardi importanti nel percorso scolastico.

Per quanto riguarda invece i soci storici, i riconoscimenti hanno interessato le filiali di Casalgrasso e di Sant’Albano Stura, sedi storiche della banca. Un omaggio che va oltre il simbolico: premi e borse di studio rappresentano non solo un sostegno concreto alla formazione, ma anche un messaggio forte e chiaro. BTM crede nei giovani, li ascolta, li supporta e ne riconosce il valore come parte integrante della propria visione per il futuro.