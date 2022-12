Tante volte abbiamo bisogno di denaro: purtroppo non è facile ottenerlo ma possiamo prendere informazioni su diversi tipi di finanziamento come il finanziamento Santander oppure altri tipi di erogazione di prestiti come potrebbe essere la cessione del quinto dello stipendio.

Non sempre riusciamo a programmare le spese che dobbiamo fare sulla base, effettivamente, dell’importo che riusciamo a percepire mensilmente, a volte andiamo oltre a quello che spendiamo.

In questo caso, il finanziamento Santander è quello che viene richiesto a questo tipo di banca e che si basa su presupposti che sono stati stabiliti in anticipo da coloro che decidono di regolamentare questi specifici passaggi. Si tratta di un tipo di finanziamento che viene erogato sulla base della scelta di una banca o di una finanziaria o di un istituto di credito. I finanziamenti si dividono in finalizzati e non finalizzati.

I finanziamenti finalizzati sono quei finanziamenti che vengono erogati sulla base di andare a esplicitare un tipo di acquisto che dobbiamo fare a tutti i costi. Ad esempio se dobbiamo acquistare una macchina, un cellulare o addirittura fare un mutuo, in questo caso il mutuo è proprio il nome del finanziamento destinato all’acquisto di una casa. Se invece abbiamo bisogno di soldi in maniera generica per andare a risarcire determinati debiti o a fare tutta una serie di acquisti differenti, parliamo di andare a richiedere un finanziamento non finalizzato. Ci sono comunque dei vincoli, perché bisogna tenere in conto anche dell’aspetto logico e coerente della situazione, ma in generale si può dire che è molto importante capire quale sia il nostro interlocutore e in che termini e riceviamo questo prestito che comunque andrà restituito nel corso del tempo.

Cosa c’è da sapere sui finanziamenti

Esiste solamente un tipo di finanziamento che può essere auspicabile se abbiamo bisogno di soldi senza dovrei giustificare dove andiamo a spenderli. Il finanziamento non finalizzato.

Tra i prestiti più interessanti da questo punto di vista sulla cessione del quinto dello stipendio di cui adesso parleremo all’interno di questa seconda parte dell’articolo per informare tutti coloro che ancora devono prendere delle decisioni importanti e ricevere del denaro utile a finalizzare i propri obiettivi.

Prima di tutto è molto importante capire che quando abbiamo bisogno di un prestito non finalizzato dobbiamo comunque rientrare all’interno di un determinato ambito di regole e questo proprio per garantire all’istituto di credito, la banca o la finanziaria di ricevere indietro i soldi che hanno prestato.

Da questo punto di vista possiamo dire che il prestito non finalizzato può avere un importo differenziabile, soprattutto se viene richiesto da qualcuno che dipende da un ente pubblico. È possibile andare a scegliere il tipo di rata che vogliamo pagare che corrisponde a il 20% della quota netta del nostro stipendio della nostra pensione. Quindi ciò che diverge è semplicemente la lunghezza del prestito a seconda dei mesi in cui dovremmo andare a rimborsare la rata. Meno mesi saranno più la rata sarà alta, più mesi saranno più la rata sarà bassa ed è ovvio che sia così.