Rezina® è rivenditore ufficiale Little Greene: l’interior design di qualità ed eleganza

Il silenzio di un paesaggio sotto la pioggia, il verde brillante della vegetazione bagnata dalla rugiada e i colori nitidi di un paesaggio dopo il temporale: l'evocazione di distese verdi e brulle del Galles del Nord. Il silenzio, la natura, l'eleganza che ne scaturisce, sono le tre immagini che si fanno vivide guardando i colori delle pitture murali prodotte da una piccola azienda inglese a conduzione famigliare che da 300 anni si occupa di interiori design: la Little Greene .

A portare nel nostro paese i prodotti di alta qualità di questa realtà anglosassone è stata Rezina®, che è ora rivenditore ufficiale dei prodotti di Little Greene presso i punti vendita di Milano e Torino.

Una realtà tutta italiana che sin dal 1980 lavora e accumula esperienza nell'ambito delle finiture per ambienti pubblici e privati e, i loro prodotti di alta gamma le hanno permesso di posizionarsi come brand di riferimento per tutti quegli artigiani che desiderano prestazioni tecniche elevate e un effetto decorativo di alta qualità.

E così grazie all'unione di due marchi di riferimento nel panorama dell'interior design, da oggi sarà possibile portare nelle case degli italiani i colori ispirati alla natura anglosassone o richiamando periodi storici: dagli sgargianti anni '60 fino alla posata eleganza del periodo gregoriano.

Oltre all'effetto decorativo di indubbio gusto, i prodotti Little Greene sono realizzati integrando novità e tradizione, usando solo i migliori pigmenti naturali, biologici e sintetici, e quindi garantendo una performance senza eguali in termini di colore, potere coprente e durata.

Inoltre, la valorizzazione del territorio e dell'ambiente è uno dei valori a cui Little Greene tiene di più e non potrebbe essere diversamente per Rezina ® che se ne fa portavoce: le pitture murarie di Little Greene sono prodotte in conformità con i principi di sostenibilità ambientale e nel 2004, è stata una delle prime aziende in UK ad ottenere la Certificazione Europea ISO 14001.

L'impegno di Little Greene nella valorizzazione non solo dei colori ma anche della preservazione delle terre in cui nasce è evidente dal loro programma di partnership con National Trust, che, dal 1985 si occupa di preservare il territorio e la storia dell'Inghilterra, della Galles e dell'Irlanda del Nord.

Rezina®, Londra e la Provenza

Rezina® è anche rivenditore ufficiale di altri due brand di pitture murali di alta gamma: Paint and Paper Library e Ressource.

La prima è una azienda londinese, ufficialmente accreditata dal RIBA, il Royal Institute of British Architects che fornisce 180 colori unici: alcuni ispirati alla storia inglese, altri, come il grigio pietra delle alte montagne sudafricane, nascono dall'esplorazione e la conoscenza delle culture del mondo.

La seconda, lo si può dedurre dal nome elegante dalla pronuncia arrotondata, è una azienda che nasce in Provenza che propone 800 colori suddivisi in 6 nuances di colore: i rossi, i blu, i verdi, i gialli e due neutri (una per i colori caldi ed una per i colori freddi). Inoltre ha ottenuto la licenza necessaria per riprodurre il famoso International Klein Blue® (IKB), firma inequivocabile dall'artista francese Yves Klain appartenente al movimento del Nouveau Réalisme che lo ha inventato e brevettato.

Rezina®, non solo pitture murarie

Gli ambienti decorati con i prodotti Rezina® risultano eleganti, moderni, trendy e creativi agli occhi di chi li guarda grazie all'uso di materiali di alta gamma, durevoli, e personalizzati sulle esigenze del cliente.

Rezina® non si occupa solo di pitture murarie, è infatti un brand leader nelle finiture e nei pavimenti in resina sia in Italia che all'estero: dalla carta da parati alle coperture in cemento, legno e granito, i suoi showroom si possono visitare a Milano e Torino e Parigi ma la sua fama si spinge oltre le terre d'oltralpe grazie alla sua capacità di realizzare pose oltre che in tutta Italia, anche in Europa e nel resto del mondo.

La loro professionalità si distingue non solo per la continua ricerca di soluzioni di alta qualità adeguate alla richiesta del mercato e del singolo cliente ma anche il servizio post vendita che si occupa dei clienti in modo capillare offrendo l'opportunità di godere di una garanzia assicurativa AIG (American International Group, Compagnia di assicurazione globale) e di una garanzia che copre i danni da distaccamento per 5 anni.