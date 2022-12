Grugliasco, iniziati i lavori per l'installazione della tettoria al cimitero

Sono iniziati ieri, giovedì 22 dicembre, i lavori per l'installazione della tettoia sul colombario del campo VIII lato nord del cimitero comunale di via Cravero a Grugliasco.

Si avvisano i cittadini che, essendo un'area di cantiere delimitata da recinzione e interdetta alle persone non autorizzate, sarà vietata la vendita di loculi (solo in questa zona del cimitero) finché non verranno ultimati i lavori indicativamente tra fine gennaio e inizio febbraio 2023.